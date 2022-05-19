路中噴灑鹹酥雞「熱褲妹」猛清理 豪露美腿網讚：負責！

這麼良好的行為必須多看幾次！1名女網友日前疑似在路上將鹹酥雞不慎灑在路面，她因此趁紅燈時在路中將鹹酥雞鏟到路旁，影片中她身穿超短牛仔褲，彎腰時展現1雙修長白腿，其他網友紛紛留言「這種負責任的精神，我已經看了1個小時了」、「小姐姐做了很好的示範，每個細節都值得反覆觀看」。

YouTube頻道「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」日前分享1段影片，1名女子疑似在路上不慎灑落整份鹹酥雞在地上，她因此隻身1人在路中用紙板將鹹酥雞一邊撥、一邊鏟到路旁，讓路過車輛不要輾到，導致更加髒亂，她的行為全被正在等紅燈的車輛錄下。

影片中該女子趁著紅燈在路中掃開鹹酥雞，她彎下腰，下半身穿著超短牛仔褲與球鞋，露出修長且白皙的美腿，疑似還有屁股蛋，影片標題寫下「小姊姊清理噴到地上的鹹酥雞，這負責任的態度讚讚」，短短1天已累積13萬觀看次數、500多則留言。

其他網友紛紛留言「在這段時長37分鐘的影片裡，我們充分看到了這位年輕女孩的道路交通安全素養與公德心，值得嘉許」、「我媽叫我好好學習這種負責任的精神，我已經看了1個小時了」、「太讚了吧！好賢慧，娶到這種女生應該很幸福」、「這種良好的行為讓我不禁多看了幾遍」。