卞慶華勤洗燥去除「男人味」。（RE：SCENT提供）

卞慶華近來事業大爆發，除了加入TVBS《女人我最大》主持群，更獲邀為沐浴產品代言，更親力親為參與開發過程，經歷了4個月開會討論、反覆試了味道，他笑稱，一天最高紀錄洗了4次澡，最後才從6款香氣中選出名為「晨曦光影」的好味道，同時達到清潔、香氛、保濕的香氛沐浴露，希望在繁忙的日常為消費者帶來簡單的心靈重生。

炎熱夏天來臨，男生容易出油、爆汗，卞慶華坦言腋下、身體流汗多容易有「男人味」，「我自己會有異味耶，除了塗止汗劑、穿好的排汗衫之外，只要有清洗的地方我一定會簡單沖洗，把身上的汗沖掉，至少讓味道不會一直累積下去」，有時他騎單車到山上，就會直接脫掉上衣沖洗。

談起洗澡步驟，他透露從頭開始洗，慢慢地順著洗下來，大力推薦：「這款產品洗起來質地非常舒服、完全不會有黏膩感覺，也非常親膚，而且裡面還有保濕的成分，讓你洗澡跟保養一起來！」至於男性的下半身，他也形容：「最重要的是，還能夠洗私密處，有些沐浴露的成分太刺激會讓我們私密處不舒服，但我們的產品質地非常溫和，使用完全不會有太刺激的問題。

卞慶華為拍攝廣告努力健身1個月，每次開拍時現場再做100下伏地挺身，讓自己肌肉充血看起來比較壯，有趣的是，在眾人面前洗澡他毫不害羞，他笑說有穿好內褲不怕走光，面對老闆突然加碼：「這個森林的氣氛很好，那我們再來脫一下吧！」他大方露出體態沖洗呈現最棒的狀態。

他先前確診，現在已康復復工，透露在隔離時認真操肌，還練出令人羨慕的六塊肌體格，也開始騎腳踏車恢復體能，但坦言生病後體能明顯下降，運動後特別喘、下滑有五成以上，會持續鍛鍊找回健康的自己。