一名何姓男子和檳榔西施女友相約到台南關子嶺泡溫泉，但一抵達當地旅館，女方竟因為服用助眠藥物倒頭就睡，何男多次搖醒女友：「妳是來這裡睡覺的喔！？」女方仍無反應，何男辯稱當時「超想打炮」，於是直接脫下女友內褲替女方「服務」，不料女方如然感到下身一陣涼涼，驚醒後見何男頭埋在雙腿間，一怒下告他性侵。何男一審判1年6月徒刑，二審時賠償女友20萬元達成和解，仍判1年6月徒刑，但宣告緩刑4年。

根據判決書，檳榔西施向法官控訴，當天4點下班後，他開車，我們就一起出發去關子嶺，當時原本計畫是去單純要休息、泡澡，進房她直接躺到床上睡覺，男方有一直叫她起床，但因為真的很累，男方還說「妳來是來這裡睡覺的哦…」。

檳榔西施描述，後來她繼續睡，突然感覺下體涼涼的，因為涼涼的覺得不舒服，我就醒來，我一醒來就看到他的頭在我的2個大腿内側之間，他雙腿跪在床上，整件吊帶褲跟内褲都被脫掉，我醒來時吊帶褲跟内褲是被另外放在床上，他脫我的吊帶褲跟内褲時，我都沒有知覺。」

何男辯稱，「是她找我去溫泉會館，到了溫泉會館，他有吃藥在睡覺，其實我那時候就是想跟她打炮而已，溫泉會館費用是我付的，我們也是男女朋友，我也不知道她為何來溫泉會館還要吃安眠藥睡覺，那時候是我個人一時興起想要打炮，我有嘗試叫醒她，但叫不醒，我那時候想說他叫我去那個地方，他又在睡覺，我又想要打炮，後來我脫他褲子後覺得這樣不太OK，我還是有一些道德認知。」

何男還向法官委屈的說，「其實我很不想要這趟約會，因為我跟她作息顛倒，這樣我會很累，但她打LINE主動聯繫我說想要去泡溫泉，並說很久沒去了之類的話語，我想說她年紀比較小就體諒她的任性，我答應她赴約。」

法官參酌檳榔西施證稱：「我覺得他至少要對他的行為感到抱歉，而不是說他也有付出什麼，他的付出跟他對我的侵犯是二回事，且他是在我吃安眠藥時發生的，我真的嚇到。」、「我知道他對我不錯，但我覺得這是二回事，我覺得他沒有對我感到抱歉，我覺得很不尊重。」可見女方並未因與男方分手而一味否定、誣蔑南方，僅是單純欲追究男方所為之不法行為。

台南高分院審理，何男允諾分期賠償女友20萬元達成和解，法官認為何男應已知所警惕，仍判他1年6月徒刑，但宣告緩刑4年。還可上訴。