近日寒流發威，濕濕冷冷的天氣讓人快受不了，除了台灣被凍成冷番薯，香港也冷得超有感，香港女星白雲近日就曬出泡湯照，她直呼：「大風又大雨，凍到入骨...只想泡個澡」，同時，她還曬出邪惡自拍視角，讓白雲的天鵝頸、白嫩上圍全見客，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

香港女星白雲不僅有雪白肌膚和甜美臉蛋，她還以E級傲人上圍，被封為「波神」，而不吝嗇展現好身材的白雲，近日則火辣曬出泡湯自拍照，裸上身入鏡的她，雙峰恰好被泡澡架遮住，不過仍讓白雲的天鵝頸、白嫩上圍和潔白光潤的肌膚全見客。

白雲發文：「大風又大雨，凍到入骨...只想泡個澡，喝點sake（清酒），心累」，不過白雲的好身材實在太吸睛，就連女星蔡頌思也直呼：「美得太犯規了！」網友也紛紛喊：「泡湯照好性感」、「好大波」、「繼續天鵝頸 大特寫」。

34歲白雲雖然已是人妻，不過她以不吝嗇展現好身材的作風，穩坐性感女神寶座，不過白雲過去曾透露，她有過一段自我懷疑，白雲小時候很在意別人用異樣眼光看她的胸，白雲會自卑、掩飾自己的身材，還會改變穿搭，直到白雲意識到「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」，也讓她決定正視自己內心的聲音，不願為了一句「這女人不檢點」而拋棄自己，白雲還霸氣說：「姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感」，她也強調：「自己是這個世界上最不丟人的」。

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