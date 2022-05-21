近期於歐洲、美洲及大洋洲均爆發猴痘疫情，5月1日迄今已累計11國新增87例確定、28例疑似病例，確定病例中以英國29例、葡萄牙及西班牙各23例為多，且不排除當地發生罕見本土傳播疫情。世界衛生組織（WHO）資料顯示，病例多屬感染西非分支猴痘病毒，出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，部分亦出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。不過國內至今未有相關通報。

猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微，常見症狀可用目前天花臨床條件進行通報，如醫師診治到病患有突然發燒 38.3°C（101°F）以上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，且無其他明顯病因，並須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷。

疾管署副署長莊人祥表示，過去猴痘疫情多發生於西部及中部非洲地區，其他國家偶發零星的境外移入病例，而今年與以往不同，迄今除剛果民主共和國、奈及利亞、中非共和國等仍持續報告病例外，包括比利時、德國、法國、義大利、瑞典、美國、加拿大及澳洲等國陸續報告1至3例病例。

對於台灣現況，莊人祥指出，國內迄今尚未曾出現猴痘病例及相關通報，將持續監測國內疫情發展，必要時，將研議強化相關防疫措施。由於近期歐美國家陸續發生疫情，他呼籲出國的民眾返國入境時如出現上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。臨床醫師對該等疑似病例可以於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗。