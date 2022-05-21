華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》從2006年播出至今已經16年，為了慰勞辛苦的主持群與節目製作團隊，日前華視董事長兼總經理鄭自隆到錄影現場探班，特別準備了66個招牌老店的三明治，以及88塊的炸雞，象徵祝福節目16歲六六大順繼續擔當華視金字招牌節目。

徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希4位主持人的人氣穩坐「當紅炸子雞」。董事長兼總經理鄭自隆在現場向節目團隊說：「華視靠你們了！」主持人徐乃麟則是笑著回應說：「感謝董事長支持，希望節目可以再做17年，那時候我剛好80歲，還可以繼續衝！」還開玩笑以前都是吃蛋糕有點膩了，很開心看到今年有不一樣的慶賀禮物。

加入主持陣容8年的張文綺開心地表示，一路非常感謝華視，從大家不認識張文綺，到現在越來越多人認識她，也謝謝製作單位金是傳播老闆跟製作人給予她鼓勵跟機會，雖然大環境不理想，但節目的收視率越來越好，真的謝謝觀眾的支持！談到這8年來的成長，張文綺很有感地說：「8年下來，我從節目中學習到多詞彙，感覺像上了8年的社會大學，未來如果有機會可以拿金鐘獎，希望我的第一座獎座就是和《天才衝衝衝》一起拿下的！」

徐凱希則表示，《衝衝衝》是一個很適合闔家觀賞的節目，很開心自己能參與了節目四分之一的時間，她說：「感謝透過節目讓更多人認識我、看見我，從一開始的小菜鳥，到現在也進步到可以挑戰主持大型晚會，希望未來可以一直陪伴著節目到永遠！」