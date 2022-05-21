現階段Omicron變異株成了各國主要感染源，比起原始株SARS-CoV-2更具傳染力。近期一位知名英國電視製片麥克·莫斯里(Michael J. Mosley)投書《每日郵報》，他表示自己最終還是確診了，不過他並不意外，反而告訴大家下一步該怎麼做，分享2個令人傻眼的作法，運動和唱歌，這將有助於身體自然康復，降低長新冠機率。

新冠肺炎爆發以來，很多人可能也像筆者麥克·莫斯里那樣感到無奈，認為都已經努力2年多了，不管是刻意避開擁擠地方像是酒吧、地鐵站，去哪裡也都落時口罩不離口的原則，最終還是一擊斃命。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)21日報導，倫敦帝國學院一項涉及150萬名新冠患者的研究，發現感染Omicron變異株的患者最終送醫或轉重症的機率僅50%。研究進一步補充，完全接種者死於Omicron的機率與未接種者相比大幅降低85%。

病毒將持續突變，不久的將來恐怕又是另一波疫情高峰，人們又該如何與它抗爭? 麥克·莫斯里指出，只要身體一有症狀，3天內服用新冠藥物Paxlovid，可降低近9成的住院風險；還有像是抗病毒鼻腔噴霧，在病毒入侵前線時立刻中止著床。

除此之外，他也無私公開自己康復的秘訣，他建議第一點是保持鍛鍊，因為運動能增加肌肉和大腦間血液流通，刺激血管收縮同時能釋放抗病毒的免疫細胞。再來，他認為唱歌也是有助於恢復的療方。醫學期刊《柳葉刀呼吸醫學》曾刊登一項研究，內容介紹一個為長新冠患者所設計的線上歌唱計畫ENO Breathe，可以有效改善呼吸困難和情緒問題，像唱一些搖籃曲或呼吸、發聲練習。