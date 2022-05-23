我國今天又新增2例兒童感染後死亡的案件，其中一名引發腦炎，為國內第6例腦炎重症的案件，中央流行疫情中心表示，另有兩例腦炎後死亡的兒童尚未完成審定，其中一名為10歲男童，另一名為4歲女童，指揮官陳時中說，雖然國內感染後引發腦炎的兒童比例仍低，但從他國經驗來看，我國兒童腦炎發生率較多，確實是個警訊。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至目前國內共累積十四例兒童重症，年紀從不滿一歲至十歲，其中有六位出現腦炎，包含三例死亡個案，另有四例肺炎，兩例敗血症，以及另一例哮吼症，一例在家中死亡。

羅一鈞透露，另有兩例死亡個案已於兒童重症研討會中曝光，目前已收到其中一名個案的法傳通報，10歲男童已往生，至於媒體報導的另一名四歲女童，則尚未看到相關資料，不過若媒體報導無誤，應該也是死亡待審的個案。

而根據該研討會中醫師陳述，這兩例兒童也是因為感染新冠後引發腦炎，陳時中則坦言，確實有看到國內兒童發生腦炎的比例較鄰近國家多，羅一鈞則推測，從香港經驗也有看到兒童腦炎比例較高，是否與華人的遺傳因子、代謝，或是環境因子有關，仍待進一步研究，目前國內已有專家考慮進一步探討。

陳時中說，為預防兒童引發腦炎，近期會找專家開會討論，提出兒童感染應注意事項，盼能在醫療上提供最好的幫助，羅一鈞則補充，目前已律定三級分層的兒童收治模式，規劃全國六十家醫院負責兒童綠色通道，二十六家重度急救醫院負責收治兒童中重症病患。

若是出現腦炎、心臟等相關重症，則由六家兒童醫院、十六家醫學中心共同承擔收治責任，床位調度方面則由REMOC緊急醫療網的專人進行協調，最快明天就能把加護病房從原先的二十一床開設至一百床，兒童專責病床則目標加開至八百多床。

截至目前，國內中症佔比0.17％，重症0.06％，陳時中坦言目前重症標準太嚴格，導致重症數量有點偏低，將找專家討論如何界定中症與重症定義，讓國內疫情監測能夠更準確。