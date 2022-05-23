星座運勢網站「星座巫師」分析，金牛座、天蠍座、水瓶座的男人同居前後的態度差異最大，同居前是幽默大暖男，同居後卻變了一個樣子，本性全部顯露出來，常常讓戀人大吃一驚。

▍1.金牛座

金牛男個性穩重，做事認真，喜歡賺錢，雖然不會甜言蜜語，不過會用實際行動來展現自己的愛，他們對朋友很吝嗇，錢只花在刀口上，不過熱戀期的時候很願意花錢在女友身上，談戀愛時會變得很大方，不過同居後會發現他們本性還是非常斤斤計較，最在乎的還是自己的利益，看起來似乎很願意付出，其實所有支出和行動都是經過仔細的計算，以不吃虧為原則，並沒有表面上看起來那樣大方。

▍2.天蠍座

天蠍男的事業心很重，雖然他們也很重視愛情，不過只要這段感情給他足夠的安全感，讓他不再需要疑神疑鬼，他就會把心力重新放到事業上，尤其在同居過後，對他們來說是感情穩定的證明，住在一起後不會有想像中的甜蜜生活，女友反而需要變得獨立，會照顧自己，因為天蠍男會把所有注意力放在升官和加薪上，希望女友能照顧好自己，不要製造額外的麻煩。

▍3.水瓶座

水瓶男很需要屬於自己一個人的時間和空間，交往初期兩個人如膠似漆，一旦開始同居，他們的態度就很可能有明顯的轉變。水瓶男很受不了被束縛的感覺，喜歡自由自在的生活，初期或許還能忍耐，不過如果讓他們持續覺得被管得死死的，很可能就會引發他們激烈的反彈，如果能撐過這個磨合期，找到彼此能接受的相處模式，那麼就有很大的機率會邁入婚姻。