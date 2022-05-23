彰化縣政府計畫斥資3.5億元，在和美鎮公所公有地，興蓋彰化縣第三座運動中心「彰化縣立和美全民運動館 」。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府計畫斥資3.5億元，在和美鎮公所公有地，興蓋彰化縣第三座運動中心「彰化縣立和美全民運動館 」。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府計畫斥資3.5億元在和美鎮公所公有地，興蓋彰化縣第三座運動中心「彰化縣立和美全民運動館」，近日將上網招標，配合規劃新闢兩條對外連絡道路，日前也完成兩場公聽會，不僅減輕周邊道路的交通負荷，也將作為聯結國道3號和美交流道聯絡道的路廊。

彰化縣長王惠美表示，和美鎮是彰化縣第一大鎮，伸港鄉已是全縣唯二人口成長的鄉，加上臺中大肚至彰化和美跨河橋梁工程，預計今年9月就要開工了。和美、伸港、線西是潛力發展區，打造和美全民運動中心，基地就位於和美、伸港、線西的都市計畫中心，能提供3鄉鎮居民使用，爭取中央補助1億元、縣府自籌2.5億元。

工務處建築工程科長陳銘男表示，和美全民運動館，規劃地上3層、總樓地板約1500坪，還有戶外200公尺運動場和戶外停車場等，佔地近2公頃，室內主要空間有綜合球場、游泳池、全齡體能訓練場、瑜珈韻律教室等，已經完成工程細部設計，預計7月即將辦理工程招標作業。

為了健全運動中心聯外道路，北側西興路將拓寬為13米道路，與基地內規劃的道路連接，目前已完成第2場公聽會，後續將配合工程發包進度辦理。

工務處新建工程科長周瑞霖指出，新闢兩條聯外道路，西興路拓寬長度約為277 公尺，新闢道路長度約318公尺，公有地佔8成，私有地約1304平方公尺，地主的意見，主要是擔心水利排水，還有已登記特定工廠，還必須配合變更納管的範圍，都將協調解決，若價購不成，再報內政部啟動徵收模式。

工務處長林漢斌指出，新闢、擴寬兩條道路，不僅配合全民運動中心，也可以提升區域運輸系統服務品質，帶動產業、觀光經濟成長和土地價值，也將作為聯絡國道3號和美交流道聯絡道的路廊，未來和美鎮及線西鄉民眾可由計畫道路前往運動館。