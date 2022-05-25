一名女網友氣憤在網路上分享心情，稱自己先前與一名追求者約會，請託對方幫忙買早餐卻被收錢，讓她很生氣，更表示，「沒錢別追女生」。文章曝光後，不少網友不認同這價值觀，狠酸她有公主病。

這名女網友在爆料公社App「匿名公社」發文，透露自己近期與一名男子曖昧中，日前約會時，她請對方幫忙買早餐，男子買了水煎包赴約，卻向她討早餐錢，讓她超氣憤又傻眼，直呼不能理解怎麼會有男生連早餐錢都要跟女生拿。

女網友表示，男子事後還約她晚上去淡水散步，但她一聽到對方討早餐錢就已心冷，氣到直接當面把水煎包丟進垃圾桶，並在文內嗆聲，「想追女生連早餐錢都捨不得給，就別追了，活該現在還單身。」

文章曝光後，不少網友被原PO驕傲的口氣，與認為男生無條件要替女生出錢的想法驚呆，紛紛留言狠酸，「台女可撥（可悲）」、「有沒有勇者要來領養走這個公主」、「沒錢別要求男生追妳」、「一個人的修養從行為上能分辨出來」、「找工具人？」、「太浪費食物」、「只有我覺得男主角運氣好嗎？」