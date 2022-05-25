郭泓志在《全明星觀察中2》首度和藝人合宿生活。（台視、好看娛樂提供）

郭泓志（左）透露3個小孩都喜歡常和他鬥嘴的錢薇娟。（台視、好看娛樂提供）

在台視實境節目《全明星觀察中2》中，溫暖照顧每位室友及鄉親的旅美職棒選手郭泓志，今（25日）接受線上媒體聯訪，提到日前傳出將加入第四季《全明星運動會》一事，他語帶保留的說「有測試會就去參加，我還蠻喜歡接受挑戰。」

被問到將來加入《全明星運動會4》的話，會想加入錢薇娟帶領的藍隊還是江宏傑的紅隊？他先是開玩笑說要自己組一隊，也接著表示，不管加入哪隊都好，領隊是誰就尊重誰。至於是否會想主動遞交報名單？他幽默的笑說：「我還需要送資料嗎？」他坦言在比賽中，對於投擲項目相當有信心，但對於跑跳類、划龍舟等項目就需要花時間、學技巧去適應，他也推薦自己可以當救火隊，在排球比賽中擔任殺球的角色。

郭泓志在《全明星觀察中2》首度與邱勝翊、邱宇辰、晏柔中、吳心緹、潘君侖、王品澔多位藝人合作，談到和大家的相處，郭泓志表示大家私下都很真實，尤其同房間的王子邱勝翊讓他覺得反差最大，他也因為和大家相處融洽，趁勢向製作單位喊話：「想再多拍幾集，繼續出任務。」

運動員出身的他，常在節目中帶領大家進行體能運動，談到體能最差的人時，郭泓志不假思索的點名邱宇辰，「他沒有競賽獎賞就不想動，需要一個動力督促他，像是聽到製作單位有準備零用金，他就會馬上變得很積極，還會指揮大家。」他也揶揄王子擔心髮型被破壞，所以最不愛跑步，至於體能最好的人，就非他與潘君倫、王品澔莫屬。

提到最愛的家人時，郭泓志不時露出幸福笑容，笑說吃飯時一定會幫家人剝蝦，「幫女兒剝是最基本的，我老婆甚至還不知道怎麼剝蝦呢。」現在3個小孩都是《全明星觀察中2》的忠實觀眾，最喜歡節目中常跟爸爸鬥嘴的嘉賓錢薇娟，郭泓志也透露大女兒相當有運動細胞，最近常帶她去打籃球，有意日後讓她跟著錢薇娟學習。