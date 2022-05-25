本土確診新增案例增多，隨著看診、給藥服務愈來愈多，台中市府發現近期有許多民眾會主動跟醫護要求，想要「抗病毒藥物」，認為盡快服用「抗病毒藥物」，對健康愈好，如經醫事人員鑑定，不能給予「抗病毒藥物」，可能還會抱怨，提醒要聽從醫事人員、醫生指示，才會讓自己早日痊癒。

台中市副市長令狐榮達25日在防疫記者會表示，為了市民健康，以及讓看診的醫療行為更加順暢，提醒在目前看診中，會開立的藥物，大致上分為兩種，分別是「症狀治療藥物」、「抗病毒藥物」。

在「症狀治療藥物」部分，是針對輕症患者，醫事人員經過判斷，給予症狀治療用藥，包括退燒、止痛等藥物。

而「抗病毒藥物」目前分為兩類，一類是Paxlovid，另一類為莫納皮拉韋（Molnupiravir)，這兩類有限制條件，並不是吃了就一定較快康復。

令狐榮達表示，在Paxlovid方面，醫事人員會看年齡限制、癌症、糖尿病、慢性肺疾、慢性肝病、慢性腎病、失能、失智症、影響免疫功能之疾病、孕婦與產後六周的婦女等，才會開立「抗病毒藥物」。

在莫納皮拉韋(Molnupiravir)方面，則是優先提供給洗腎、思覺失調等無法使用其他建議藥物的病人來做使用，孕婦不適合使用。因此，看診的過程中，務必要聽從醫事人員、醫生的指示，才會讓自己快快好起來。