徐乃麟（左）的新節目《王牌諜對諜》由知名網紅焦凡凡擔任助理主持人。（陳俊吉攝）

郁方（左起）、邱慧雯、徐乃麟、焦凡凡、林佩遙、馬力歐。（陳俊吉攝）

徐乃麟今（25日）出席東森新益智節目《王牌諜對諜》首度開棚記者會，談到大兒子徐新洋520向俄籍女友Soa（宋蕊安）求婚成功，該不會女方肚皮有喜？他雖然強調徐家很傳統應該是不會，包括自己跟女兒都不是奉子成婚，但隨後又補了句：「徐新洋會不會我不知道。」似乎不把話說死。

30歲的徐新洋與Soa穩交7年，小兩口日前傳出好消息，徐乃麟今透露兒子求婚前完全沒事先跟他報備，「他（徐新洋）當天下午要去（求婚）才跟我們講的。」還虧兒子求婚有什麼好隱瞞，如果他去的話搞不好還可以當假服務生助攻。

至於兒子何時會登記結婚，徐乃麟表示因為疫情還混沌不清，今年應該不會，「再給他們（徐新洋跟Soa）多點時間準備，最快應該明年。因為我小兒子年底博士班畢業，到時候他回來的話也比較方便。」

徐乃麟上月23日確診新冠肺炎，近日康復已復工，問及現在身體狀況，他用宏亮的聲音大喊：：「非常好！」表示確診當時只有喉嚨痛跟流鼻水，4天之後就篩陰，還說康復後「體力更好、睡眠變更好」。

由於跟老婆一起染疫，笑說夫妻居隔期間「感情越來越不好」，「平常我們話還蠻多的，一起隔離反而話少，也不能出去買菜都叫外送，兩個人在家，我都看看股票、抖音，或跟朋友打屁、看電視，兩人互動反而變少。」不過他現在復工後，夫妻之間話又變多。

徐乃麟的新節目《王牌諜對諜》6月將於東森超視33頻道播出，由知名網紅焦凡凡擔任助理主持人，兩人雖首次合作主持，但焦凡凡常上他的《天才衝衝衝》，兩、三個月前才知道焦媽媽是與他有十幾年的交情老友，感到非常地訝異，笑說：「她媽媽的個性怎麼會生出這樣的女孩。」