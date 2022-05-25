《侏羅紀世界》第一代演員回歸演出，讓影迷相當期待。（UIP提供）

今年暑假《侏羅紀》系列史詩最終章，見證兩個世代首度合體。系列元老級演員奧斯卡金像獎得主蘿拉鄧恩、傑夫高布倫與山姆尼爾，加入由克里斯普瑞特及布萊絲達拉斯霍華率領的堅強演員陣容，共同演出《侏羅紀世界：統霸天下》將於6月8日在台上映震撼大銀幕。

當克里斯普瑞特回顧他演出《侏羅紀世界》電影系列的時候，對於和他同戲演員布萊絲達拉斯霍華建立的良好關係心存感激，他說：「布萊絲一直以來都是一位很棒的合作夥伴，我找到一個最好的銀幕妻子，她既善良體貼又堅忍不拔。從第一天開始，我就很感恩能夠和她合作，而且一想到我們以後不能再飾演這些角色就有點感傷，但是這絕對不會是我和她最後一次的合作，我知道我們一定會有再度合作的機會。」

布萊絲達拉斯霍華在拍攝《侏羅紀世界》的初期就知道，她和克里斯普瑞特會是一對真正的合作夥伴，她說：「我們不但在幕前幕後都碰撞出很棒的火花，在拍攝期間也對於我們的角色和整個故事都有相同的視野和想像。我們在一起拍戲真的玩得超開心，我總是說我們當然會是一對很棒的合作夥伴，因為我笑起來比任何人都更大聲，而克里斯則是地表最會搞笑的其中一個人。」

《侏羅紀世界：統霸天下》是《侏羅紀世界》電影系列統籌及導演柯林崔佛洛的全新力作，總票房超過50億美元的電影系列推向大膽與未知的領域，片中有前所未見的恐龍、驚險刺激的動作場面，以及令人瞠目結舌的全新視覺特效。

《侏羅紀世界：統霸天下》故事發生在努布拉島完全毀滅的四年之後。恐龍現在和全世界的人類共同生存，同時也在獵捕食物。這個微妙的平衡即將重新塑造未來，並且即將決定人類從此以後，是否能夠與史上最可怕的生物和平共處，同時卻仍然保持地球頂級掠食者的地位。