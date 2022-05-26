湖人「小皇帝」詹姆斯25日宣告入選年度第三隊，頓時引發不少外界爭議，《TNT》球評巴克利甚至公開批評，光從本季出賽場次來看，詹皇比起籃網前鋒杜蘭特更有資格入選年度第二隊，不過《洛杉磯時報》記者丹沃克認為，詹皇僅入選年度第三隊原因是湖人戰績太差。

「我不確定杜蘭特本季打了幾場例行賽，他因為傷兵問題缺席了不少比賽，最後打了55場吧，反觀詹姆斯呢？詹姆斯打了56場，」巴克利說，「我認為詹姆斯的表現確實比杜蘭特好，所以詹姆斯應該入選年度第二隊，杜蘭特年度第三隊。」

光從個人本季數據來看，詹姆斯場均30.3分、8.2籃板及6.2助攻，命中率5成24，杜蘭特也拿場均29.9分、7.4籃板及6.4助攻，命中率5成18，不過杜蘭特領軍塞爾提克闖進季後賽首輪，卻遭塞爾提克橫掃出局，湖人連附加賽都無法打。

所以丹沃克才會認為，戰績成為詹姆斯入選年度第三隊的主因，「詹姆斯說過他打球不是為了數據，而是為了贏球，但湖人本季很失敗，這就是他僅入選年度第三隊的原因。詹姆斯應該不想再談這個球季，甚至他會把這個獎盃藏到不讓人看到的地方。」