宜蘭縣議員林騰煌遭檢方起訴以一票5000元買票，宜蘭地方法院依對於有投票權之人行求賄賂判刑3年2月，但台灣高等法院更二審認為，自稱被買票的男子供詞前後不一，且與常情有違，因不能證明犯罪，改判林無罪。檢可上訴。

檢方起訴指控林男為求順利當選，在2018年11月某日，到一名選民住處拜票，佯稱借廁所，而欲交付現金5000元，並要求投票時將選票投給他，但對方認為此舉是行賄，當場拒絕受領賄賂款項。

一審宜蘭地方法院依對於有投票權之人行求賄賂將林男判刑3年2月，二審高院改判無罪，經最高法院撤銷後，高院更一審認定他犯行明確，將他判刑3年2月，但遭最高法院撤銷。

高院更二審認為，自稱被買票的男子對於家中投票權人數、交付賄賂地點、事後有無轉知他人等節，所述前後不一，且與常情有違，且其他證人所述都屬傳聞證據，均未親身見聞林男行求賄賂之行為，無從採信。

更一審認為，檢方所提事證，容有合理懷疑空間存在，不足使公訴意旨所指犯行達於無所懷疑，既不能證明被告犯罪，應為林男無罪諭知。

民事部分，檢方提起的民事訴訟部分，台灣高等法院民事庭認為，證人證述交付賄款的地點前後不一，且未親自見聞林騰煌交付或擬交付賄款，證詞屬傳聞證據而無可採，檢方對林男提起當選無效之訴，於法無據，判決駁回確定。