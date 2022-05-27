一名竹科工程師因為並須經常前往南部出差，為了家中環境及小孩安全，在客廳裝設網路監視器，希望能在出差時，隨時掌握家中狀況，未料卻意外見到老婆與孩子的美籍英語家教在客廳中激吻、愛撫的畫面，事後痛毆美籍家教並美提告，法官審理，認為美籍教師證次不予採信，判處必須賠償林男10萬元。

根據判決書，人夫向法院控訴，美籍家教老師M男與妻子原為美語補習班同事，但妻子離職後，將美籍同事介紹給他認識，並請他到家中擔任未成年子女之英文家庭教師，但他透過網路攝影機發現，家教老師竟於擔任家庭教師之時，與妻子在全家住處有擁抱、親吻、愛撫等逾越一般男女交往之行為，這時才驚覺自己戴了綠帽，因此一怒下告美籍老師並求償。

但是M男辯稱，他不知女方仍有婚姻關係，且又不識中文，與女方素來以英文進行溝通，雙方認識之初，女方就告訴他，與丈夫感情不睦，並已著手協商離婚相關事宜，兒女方丈夫裝設網路攝影機，已經侵犯他的隱私權。

M男也表示，女方丈夫從未向他提到仍有婚姻關係，且他多次看見他在住處陪伴其未成年子女直至凌晨時分，未表達過任何反對之表示，所以他才誤認兩人已經對方已經離婚，只是為共同撫育未成年子女才尚未分居。而且對方發現他與妻子發生逾矩行為之錄影畫面後，在住處毆打他成傷，使他憂鬱症狀加重，這時就立即與女方中斷往來並向丈夫道歉。

但是綠帽夫表示，M男是自己小孩的英語教師，上課地點在他的住處，確實知道他與妻子仍有婚姻關係，因為自己因工作經常須到臺南出差，一方面為看顧未成年子女，另一方面要保障家中安全，所以在家中開放區域的客廳裝攝影機，只是偶然拍到M男與妻子逾矩行為之畫面，並無侵害被告或第三人隱私

法官調查後認為，M男是由女方介紹給丈夫認識，不可能當著丈夫面前介紹他只是朋友、男友、前夫等，一定是介紹為自己配偶。M男擔任未成年子女之英文家庭教師，授課地點也在住處，理應對女方家庭情況有相當程度之了解，且原告學歷為碩士，並於科技公司擔任工程師，也應有相當英文程度得與M男溝通，並無其餘情況能使M男誤認兩人已經離婚，因此不採信證詞，判賠M男必須賠償丈夫10萬元，仍可上訴。