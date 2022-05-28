時序來到5月底即將進入6月，研究吠陀占星十多年、阿南德同門派也是台灣首席吠陀占星師的李靜唯老師分析，5月28日是火星與木星合相在雙魚座度數最緊密的時刻，台灣疫情及醫療量能嚴重不足的高峰期，大約就會落在這段時間，直到7月疫情依然不會結束，民眾要做好與病毒共存的心理準備。

李靜唯老師分析，火星帶來的突發性和爆發力會對木星產生衝擊，而位於雙魚座的木星，正代表醫療產業與服務業，因此6月26日前疫情衝擊仍大，尤其對醫療及服務產業有較大影響，唯獨教育資源問題，在6月4日水星在金牛座恢復順行後，可望獲得舒緩。

李靜唯老師進一步指出，6月5日土星在水瓶座開始逆行，且跟在牡羊座的凶星羅喉產生相位，代表各種製造產業目前所面臨的缺料狀況可能會更雪上加霜，尤其供應鏈不足，缺水、缺電各種資源短缺的訊息會逐漸變成一種常態。

而6月18日以前金星都在牡羊座受到羅喉與計都夾擊，因此金融市場方面的反應會顯得變化多端，再加上受到土星產生相位影響，民眾感受到金融市場的沉重壓力會更加明顯，包括股市及虛擬貨幣投資都要非常謹慎！

李靜唯老師指出，金星相位不佳，代表民眾很難恢復到以前安逸享樂的日子，開始要勒緊褲帶過日子，當然娛樂影視圈的緋聞偶爾也可以讓大家放鬆一下！而6月16日太陽進入雙子座也會受到火星相位影響，帶來公共交通意外的災禍隱憂，公眾人物醜聞也會被大眾放大，當做茶餘飯後話題，還有就是血庫缺血狀況會加劇，希望這段時間大家可以踴躍捐血。