柯文哲兒子確診送急診挨批 王世堅竟激動吐一句

日前確診的台北市長柯文哲，傳出兒子也確診昏倒緊急送醫，卻引來網友質疑「只是發燒，為何送急診？」，對此民進黨台北市議員王世堅27日在中視政論節目《庶民大頭家》節目中表示，他這麼強力且嚴厲監督柯文哲，可是政治不外乎人性，當他兒子染疫時，當然是給他祝福，竟還有人在網路上質疑他、甚至還修理他，並稱這是市長的小孩，所以是不是有什麼特權？

王世堅也指出，有多少年輕人突然間染疫就昏厥，為什麼可以這樣質疑？，他更氣憤地直言，「這樣提出這種言論的網軍，你相信你自己嗎？你是父母生的嗎？竟然會講這麼沒有人性的話」。

針對王世堅怒嗆網軍，許多PTT鄉民們表示認同和支持。（翻攝自PTT論壇）

針對王世堅怒嗆網軍，許多PTT鄉民們表示認同和支持。（翻攝自PTT論壇）

針對王世堅怒嗆網軍，許多PTT鄉民們表示認同和支持。（翻攝自PTT論壇）

而相關新聞今（28日）被轉傳至Ptt論壇後，也引起鄉民熱議，有鄉民大讚王世堅「堅哥真男人！」、「推堅哥，都失去意識了，不急救要死人嗎？」、「笑死，連王世堅都不挺塔綠班」、「這才是民主政治的典範！」、「連王世堅都看不慣的發言，側翼是不是該反省了？」，但也有鄉民擔憂的表示「塔綠班準備集結出征，來個寸草不生」、「塔綠班又要出征了！」。