《洪淑芬辣晚報》

藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友的對話，「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，引發議論，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中都聲稱要查辦，郭彥均則刪文道歉，並回應：「讓社會更和諧才是我想要的，我不說太多了。」台北市議員王鴻薇力挺郭彥均，怒嗆若要辦郭彥均，連她一起辦。

王鴻薇28日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，看到這麼多兒童在這一次疫情失去生命，郭彥均只是說出人民的一個心聲，她不禁質疑，政治人物有沒有一點悲憫之心？竟對郭彥均出征，搞到人家下架道歉。

王鴻薇接著表示，要1450、塔綠斑出征還不夠，現在要用國家機器讓人民閉嘴，蘇貞昌竟然說要法辦，然後刑事局立刻說要約談郭彥均，接下來陳時中也說這是假新聞，最高罰300萬元。王鴻薇嗆，不要只辦一個郭彥均，有本事辦我們所有人，「很多孩子走了」是我們的心聲，要辦一起辦，你要辦郭彥均，你也一起辦王鴻薇。

王鴻薇更不滿說，到28日為止，已有10個確診孩子失去生命，卻被說這不能叫很多，那要死幾個，才覺得夠多？怎麼會有這樣冷血無情的政府。最讓人不能接受的是，「民進黨政府要動用國家機器，要來堵我們的嘴巴，我們連講都不能講嗎？講了以後，就要被國家機器追殺嗎？」她再次嗆，「今天我們都是郭彥均，要辦一起辦」。