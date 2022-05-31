許多年輕人為了謀求更好工作機會，會選擇北漂，但雙北高房價、高物價，導致北漂族存不太到錢，也無法負擔沉重的房貸，時間一長，不免動了返鄉的念頭。Dcard有位北漂族網友表示，透過父母贊助頭期款，在新北市五股洲子洋重劃區擁有一間權狀20坪含車位的住宅，至今持有一年，預估市價近1000萬，且未來八年內附近輕軌站會完工，預想房價可能會再上漲。

但因原PO考慮自身薪資不高，每月要繳的房貸已佔了收入一半，「實在覺得超過自己能力，存不到錢，而且也北漂好幾年，想要回家鄉工作、買房」他猶豫，該繼續等待目前持有的房子漲價，還是現在就脫手返鄉購屋？

重劃區看升值空間 網友建議出租好

留言區的網友建議原PO，「出租出去，然後用房租繳房貸，你可以查一下附近的租屋行情，感覺應該可以打平房貸」、「回家鄉吧，五股重劃區環境很差，而且機能不太可能發展的多好，基本上不要期待太高，那已經是蛋殼區了，趕快賣掉回鄉吧」、「覺得可評估你買的物件，如果還有上漲空間可以留著出租cover房貸，回家鄉先邊看物件，住家裡。但如果價位現在小賺一百（萬）已經是頂，升息狀態下賣掉換現金卡實在」。

據《經濟日報》報導，信義房屋五股重劃店經理林士凱指出，主要是五泰輕軌可望在2024年動工，加上區域買盤支撐，對區域房市保值、增值力加分許多。目前五股房市主流產品是二到三房，總價部分兩房約1,050萬~1,200萬元（含車位），三房總價約1,400萬~1,700萬元（含車位）。

「北漂族」話題關心買房、租屋、房貸

另外，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/05/30~2022/05/29)來看「北漂族」的熱門關鍵字，可以發現工作、薪資、買房、租屋、房價、房貸、房租、返鄉、回家等，都是網友們相當關注的話題，由此可見，大家在「北漂」的問題上，十分關心目前及未來將在哪裡定居，買得起屬於自己的房子。

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分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為2021年05月30日至2022年05月29日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『北漂族』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。