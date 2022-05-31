2022城市博覽會官網正式上線。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆「2022城市博覽會」將於6月10日到6月19日登場，計畫4大展區、55個展覽、藝術裝置，以及上百場展演，市府除提供6條接駁專車，更推出市區公車免費搭乘好康，邀民眾輕鬆踏遍整個基隆。

林右昌表示，基隆是台灣的起點，包括鐵路、國道、水準原點都在基隆，就連都市規畫和海洋政策等，也都從基隆開始。他說，執政7年多來，帶領市府團隊啟動一系列城市設計運動，逐步翻新基隆樣貌，現在城市博覽會即將打開，讓大家一眼窺見，這些年城市醞釀累積的精彩炫目。

觀銷處長曾姿雯指出，城博會是以國家高度規畫，4大展區為國門、正濱、海科及沙灣，活動將有3個精彩亮點，第一整座城市都是展場，其次不僅白天有展演活動，晚上有光雕秀；最後是全台首次上場「海上觀展」，展現基隆獨有的山海城共融生活，以及海派浪漫情懷。

除此之外，基隆具備山、海、城、丘多元地形，15分鐘可以上山下海，不僅景色優美，更是美食之都，市府串連北北基101家旅宿業者、87家合作餐廳及店家，在活動期間提供不同優惠，更有城博限定伴手禮和水上遊程，各展區也會分別推出特色市集。

2022城市博覽會將於6月10日到19日登場，室內展覽時間為每日上午10時到下午6時；戶外活動時間為每日上午10時到晚上9時30分。觀銷處宣布，今日官網正式上線，邀請大家一起規畫屬於自己的遊程，詳細資訊和各項展演活動時間，請上網站查詢（2022cityexpo.tw）。