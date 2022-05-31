迎接初夏之際，美式手工餅乾品牌「Aunt Stella詩特莉」公布將首度與美式服飾品牌「YUYU ACTIVE」聯名，推出「Love at First Bite 聯名野餐組」，內含經典手工餅乾禮盒、氣泡水、帆布袋、小天使印花布標等，滿額再送獨家設計野餐墊。

「Love at First Bite 聯名野餐組」內容物包含Aunt Stella經典餅乾禮盒、聯名氣泡水、YUYU獨家設計野餐帆布袋、小天使束口袋與印花布標一組，為了符合初夏野餐氛圍，聯名餅乾禮盒中除了Aunt Stella品牌經典以外，更特別加入季節限定口味，包含採用美國進口藍莓果乾搭配藍莓果粒醬烘烤而成的藍莓餅乾，以及融入黑加崙葡萄乾後富含嚼勁的小藍莓葡萄餅乾，更獨家研發兩款使用天然紅麴呈現少女桃粉色的心形餅乾，搭配小天使臉與邱比特箭圖樣壓紋，俏皮又別緻。

以咬著餅乾的愛神邱比特為主軸設計，「Love at First Bite 聯名野餐組」將於6月1日晚間9點起線上開賣，Aunt Stella與YUYU官方網站各限量500組，每組售價890元，限時販售至6月30日止。雙品牌更分別精心安排聯名專屬小巧思，於Aunt Stella官網下訂可享免運優惠，YUYU官網則額外獨家上架聯名款T-Shirt。此外，凡於Aunt Stella或YUYU ACTIVE官網消費滿5000元（包含至少1份聯名野餐組），再贈1組由YUYU設計的藍白格紋標語野餐墊，雙平台共限量250組。