52歲港星陳浩民和小他16歲的老婆蔣麗莎在2011年結婚，小倆口在短短5年內生了4胎，幸福組成一家六口，不過陳浩民日前在網上曬出老婆掀衣露肚的影片，蔣麗莎小腹隆起，引發外界好奇她是否懷上第五胎，對此，蔣麗莎工作人員則向陸媒否認此事，表示沒有懷孕。

模特兒出身的蔣麗莎天生麗質，身為4寶媽咪的她依舊有少女顏值和前凸後翹的身材曲線，不過陳浩民日前在網上曬出老婆掀衣露肚的影片，蔣麗莎小腹明顯隆起，與她過往平坦的小蠻腰差很大，引發外界好奇蔣麗莎是否懷上第五胎，對此，蔣麗莎工作人員則向《新浪娛樂》否認此事，表示沒有懷孕，也沒有第五胎。

蔣麗莎小腹隆起，引發外界好奇她是否懷上第五胎。（圖／取材自微博）

陳浩民與蔣麗莎在2011年奉子成婚，夫妻婚後短短5年內，總共生了三女一男，儘管有孩子是好事，但仍有不少網友心疼蔣麗莎頻頻剖腹生產，還有人痛罵陳浩民把老婆當生育機器，對此，蔣麗莎過去在陸綜《不可思議的媽媽》中則為陳浩民護航，蔣麗莎不覺得自己是生子機器，她霸氣說：「生活是自己的，其實我不太在意別人的看法」，因此，她也沒有「生育機器」的疑慮，蔣麗莎強調，懷孕生子是夫妻的共識，認為孩子是上天賜給她的禮物。

蔣麗莎不只高EQ回應五年生四胎，模特兒出身的她身為四寶媽，不過仍擁火辣身材，蔣麗莎日前也以自己為例子，鼓勵媽媽網友們能勇敢做自己，蔣麗莎發文提到：「女性無論處於人生哪個階段，都有追求美的權利」，蔣麗莎認為，不論是豐滿或骨感，只要合理合法、不違背世俗，大方展現自信就是女性最好的狀態。