張新成與蔡文靜民國造型唯美大獲好評。（愛爾達提供）

張新成在劇中「神發展」3集升職5集結婚。（愛爾達提供）

蔡文靜因劇中艱澀台詞淚灑片場。（愛爾達提供）

在大陸夯劇《以家人之名》中飾演最暖小哥「賀子秋」的演員張新成穿起西裝，與蔡文靜攜手主演的民國勵志劇《光芒》。被粉絲稱為「勵志夫婦」的他們在劇中有多場吻戲和床戲，發糖場面屢上微博熱搜，整部戲播畢後更讓他們漲粉近60萬，而兩人滿到溢出來的CP感，也被多數網友狂讚「勵志夫婦是先婚後愛的天花板」。

今年26歲的張新成首次接演民國題材的戲劇，就挑戰快速成長的「程亦治」一角：「說實話這是我人生中NG最多的戲，第一次演到懷疑自己，差點就要崩了，因為這個角色有點超出我的年齡範圍，所以特別用了全新方式去演，希望能演好30多歲的樣貌。」

而台詞過於艱澀這個難題，同樣也有發生蔡文靜身上，因為她所飾演的「吳麗姿」不但會英文還會法文，特別是法文台詞更讓她淚灑片場，回想起那場戲時，她笑著回說：「其實我是被自己蠢哭啦，因為我的記憶力特別不好，再加上導演還說了可以等我，雙重壓力下眼淚就掉下來了。」隨後張新成也加碼爆料：「之前蔡文靜說有報名過記憶力訓練班，但因為記憶力不好，就忘記去上課了。」

這也是兩人第一次搭檔合作，不免俗會被問對彼此的初印象，蔡文靜說：「張新成的內心是老藝術家，在片場喜歡坐搖椅，還是搞笑擔當，只要一喊卡就會看到他騎著滑板車到處跑。」至於拍攝吻戲會不會感到害羞，張新成坦言，作為演員會知道這是在演戲，好像有了這樣的假設後，反而表演起來就會更自由，就像那句話說的一樣，「人什麼時候最自由，人不是自己的時候最自由。」

故事背景設定在1920、1930年代的上海，不僅兩人隨著年紀和歷練愈發成熟的復古造型大獲好評，由張新成飾演的男主角「程亦治」只用三集就從小店員晉身為掌櫃，第五集就和蔡文靜飾演的「吳麗姿」結婚，劇情緊湊完全不拖泥帶水，連他自己都發文認證：「程亦治光速升職實在是有點太厲害了！比不了比不了！」粉絲們也忍不住吐槽留言寫到「劇名應該改為《乘風破浪娶妻記》才對！」

《光芒》由張新成、蔡文靜和張志堅領銜主演，是一部民國勵志劇，劇情背景設定在1920、1930年代的上海，出生微寒的程亦治（張新成 飾演）偶然結識落魄千金吳麗姿（蔡文靜 飾演），兩人共結連理攜手找出迫害吳家的兇手，並與其他人團結共渡重重難關，最終成功創造光芒萬丈的大業。6月7日（二）起，週一至週五晚間7點，於愛爾達綜合台（MOD CH300）全台電視首播的《光芒》。