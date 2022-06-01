馮德倫是正是邪讓觀眾猜不透。（愛奇藝國際提供）

李易峰展拋臉式演技，穿梭六身份。（愛奇藝國際提供）

白鹿飾演的警察勇敢善良。（愛奇藝國際提供）

張若昀受封警界小太陽。（愛奇藝國際提供）

由馮德倫、李易峰主演的刑偵戲劇《暗夜行者》前者是緝毒警察，後者是臥底，2人一明一暗攜手偵破毒販集團。馮德倫在《暗夜行者》發起暗夜計畫，企圖偵破毒販集團，他自認該角最難演之處是要讓觀眾猜不到角色是在想什麼，「每一步都是有考量過的」，也讓網友循線敲碗他到底是好人還是壞人。

他親自與劇組溝通角色樣貌，如從外表留鬍子，讓外貌看起來成熟穩健，此外包含角色走路模樣，甚至是思考時會捲菸與將手指微微放在嘴唇上方等，都看得出來他詮釋的專業與魅力。

李易峰施展「拋臉式演技」，在《暗夜行者》首度挑戰自己偽裝自己，5年前在臥底行動中假死後回歸，以新的身份接受任務重新回到臥底生涯。他同時穿梭在奶爸、警察、臥底、賭徒、線人、司機6重身份，周旋在愛人、兄弟與仇人間，讓網友看得是目瞪口呆。他透露為演出多重身份，為區分人物習性，特別設計了「摸鼻子」等專屬小動作，他也說，每個演員都期盼一部轉型作品。

另一部由張若昀、白鹿主演的《警察榮譽》，詮釋有人情味的見習警察，張若昀為了病重的案件相關人，不惜用衛生紙塞住鼻子，當起護工幫對他把屎把尿，受封「警界小太陽」。而白鹿則勇敢善良，自告奮勇入井，全身弄得髒兮兮，只為救受困的孩童，展現堅毅一面。

《警察榮譽》接地氣的題材，呈現出派出所裡的鄰里瑣事、酸甜苦辣，張若昀、白鹿、徐開騁、曹璐在《警察榮譽》上演「警察的眼淚」更組上八里河派出所F4，一起上工、吃飯、合宿，新手警察的成長線與角色個性的形象鮮明，甫開播就受觀眾好評，其中張若昀話嘮功力讓人嘖嘖稱奇，抓嫌疑犯途中一路碎碎念，就算逮到了還想跟對方嘮嘮叨叨，網友笑稱讓他五分鐘不說話都不行。

特別的是，他在該劇一出場就在公車上聽郭麒麟的相聲，讓他在微博笑喊：「李大為（指飾演角色）的貧嘴，郭麒麟有很大功勞。」私下張若昀本身也喜愛聽相聲，加上他與郭麒麟在《慶餘年》中兄弟檔令人印象深刻，該橋段一出，讓網友驚喜萬分。

但張若昀在劇中差一點新手上路完就秒下線，一場他身穿警服與父親街上爭執情節，被路人誤會而發在網路上，引起輿論，挨長官罵罰寫三千字的檢討報告，其實劇情描述他爸爸常年不回家，一回到家就跟母親借錢，隨即消失，沒想到家中好不容易還完債務，爸爸一句回來不走，本來想要離婚的母親卻反悔，讓網友直呼《警察榮譽》情節寫實，看得血壓飆漲！

兩部精彩陸劇《警察榮譽》、《暗夜行者》現正在愛奇藝國際站熱播中。