新竹市是科技產業聚集重鎮，被各政黨視為重要攻略目標，年底縣市長選戰將有如決戰光明頂般，成為決戰擂台。最新民調結果顯示，若國民黨推出鄭正鈐參選新竹市長，民進黨派鄭宏輝、民眾黨由高虹安、時代力量推邱顯智，相比4人支持度，鄭正鈐以20.3%贏過鄭宏輝的19%、高虹安的13.9%、邱顯智的6.8%。有網友忍不住大喊：「新竹好刺激啊！」

新竹市長一役，民進黨內以行政院政務顧問鄭宏輝最先表態，國民黨則可能由立委鄭正鈐與市議員林耕仁競逐，而民眾黨與時力預計也會推出候選人，趁此穩固政黨實力。

資料來源：TVBS民調中心

據《TVBS民調中心》5月底所做新竹市長最新民調，結果顯示，在四黨競爭態勢下，若國民黨推出鄭正鈐，民進黨派出鄭宏輝，民眾黨由立委高虹安，時代力量推立委邱顯智，鄭正鈐以20.3%贏過鄭宏輝的19%、高虹安的13.9%、邱顯智的6.8%。相較之下，國民黨若推出林耕仁，則由鄭宏輝以19.7%贏過林耕仁的19.3%、高虹安的14.4%、邱顯智的6.3%。

若是藍綠對決，國民黨鄭正鈐單獨對上民進黨鄭宏輝，鄭正鈐以24.6%贏過鄭宏輝的22.9%，兩人都不支持的有17.2%，無意見的有34.9%。顯示雖然由鄭正鈐領先，但有超過5成民眾未明顯表態，兩人都還有很大的努力空間。

若以區域來看，鄭正鈐在東區、北區均領先鄭宏輝，香山區則是落後。在選民政黨傾向上，鄭正鈐拿下國民黨高達63.8%的支持，鄭宏輝則拿下民進黨55.5%的支持。

該民調由《TVBS民調中心》進行調查，調查時間為5月21日至30日，調查有效樣本數為1097份。

該民調曝光後，有網友在入口網站「Yahoo奇摩」、PTT論壇留言表示，「差1.3個百分點，DPP有機會」、「林耕仁在新竹看板掛很多耶」、 「新竹好刺激啊」、「鄭正鈐真的很優秀」、「邱顯智就別鬧了吧！不是忙著幫鮭魚們改回本名解套嗎」。