國民黨前台北市議員羅智強宣布，因團隊成員確診被迫喊卡的「祈福走桃園」將重啟，而對於自己如何看待國民黨提名前行政院長張善政參選桃園市長引起的風暴，以及對桃園市長選舉的動態，羅智強也表示下周將對外報告。

羅智強今（2日）在臉書首先向粉絲報平安，指出自己經7天自主健康監測，每天快篩都是陰性，身體也很健康，因此明天（3日）將出關，繼續「祈福走桃園、傾聽人民苦」活動，為桃園行腳祈福。

羅智強表示7天的自主健康管理「也算是閉關」，自己靜靜思考了很多的事情，對於如何看待前行政院長張善政的參選，以及自己要不要就桃園市長選舉繼續走下去，「也有了大致的方向」。

羅智強也直言，知道大家都很關心上述兩個問題，「大家很支持、關心我，最重要的是很相信我」，而自己會利用端節連假把想法好好整理，下周向大家報告，羅智強更喊話，自己「會努力做出不違從政初衷，也不違大家期待」的選擇。