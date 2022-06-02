富邦悍將「準本土」洋投羅力今年年資即將開始計算，總教練丘昌榮表示，羅力確定在周六先發，之前染疫的江少慶也預計在下周歸隊，在先發輪值充足的情況下，將左投陳仕朋轉往牛棚。

羅力確定在4日先發迎戰樂天桃猿，江少慶也要在下周歸隊，加上原本的洋投范米特、威迪茲及本土郭俊麟，成為目前富邦先發輪值，之前也有擔任先發的陳仕朋從昨天起轉往牛棚，擔任球隊長中繼。

丘總說：「先發輪值會有滿大的變化。現在隊形剛好是這樣，仕朋是左投，剛好中繼這方面也有需求，先讓他轉往長中繼，之後再看有沒有條件回來（先發）。」而昨天先發5.1局失5分的陳鴻文，今天被降下二軍，拉上江國豪。

丘昌榮認為，陳鴻文的投球內容都還算穩定，球速也都維持在143、144公里左右，「昨天比較可惜的是面對林靖凱2好球後的觸身球，這是比較可惜的地方。」

富邦今天賽前傳出申皓瑋快篩陽性，球隊也將他降下二軍，升上王詩聰，目前富邦陣中有球員染疫或遭匡列，都直接用一、二軍升降，丘總說：「隔離完也還要時間訓練，這樣比較單純一點。」