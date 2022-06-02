網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼不但經常曬UU辣照，也憑搞怪梗圖影片吸引大批粉絲，日前還在自製Kuso新聞「一週兩粒」扮成「超兇版徐巧芯」，笑翻網友。郭鬼鬼今(2日)揭露業界「潛規則」，談案子都約吃飯，開會都要見面談，到了現場只有她一個女生，男性卻都不用，引發熱議。

郭鬼鬼有感於強尼戴普與安柏赫德的官司判決出爐，今(2日)在臉書發文表示：「雖然阿鬼師早已預判強尼船長贏了，但始終開心不起來。撇除玩弄人心騙人的臭婊，我還是站在女權這邊；在婚姻家庭中受到迫害，職場工作上遭到淺(潛)規則，依舊多數是女人，不尊重女性的既得利益者，只會更加變本加厲」，對女權倒退的憂心溢於言表。

郭鬼鬼經歷過廠商對女性網紅差別待遇的「潛規則」，覺得自製節目較不委屈。（圖／取自郭鬼鬼臉書）

鬼鬼爆出她自身經歷過的「差別待遇」：「談案子都約吃飯，說是為了認識廠商；開會都要見面談，說是怕被雷；到了現場只有我一個女生。男性藝人網紅，都不用跟廠商吃飯，開會也不用到現場（電話跟訊息溝通完了）」，直指某些提合作的廠商，對女網紅會開出「吃飯、見面」等特殊條件。

但鬼靈精怪的鬼鬼也有應對之道：「最後我想到辦法：『不去最大！』。自己做節目『神鬼對決』、『一週兩粒』，雖然看的人比不上大節目那麼多，卻心安理得不用受委屈，獲得滿滿的成就感。但，錢錢也燒光了。（避免對號入座，郭鬼鬼合作的廠商客戶都沒有淺(潛)規問題，請安心）」，透露了一些身為美女網紅的甘苦談，也展現了她不為五斗米折腰的自尊與身段；網友紛紛給讚：「鬼鬼加油，支持鬼鬼」。