台東1對雙胞胎姊妹在快打站輪流施打疫苗，施打完的姊姊（左）轉頭向妹妹（右）信心喊話「不要怕！」（蔡旻妤攝）

全台5至11歲幼兒BNT疫苗全面開打，為加速幼兒疫苗覆蓋率，台東縣府安排學校、合約醫療院所、鄉鎮衛生所及疫苗快打站等4種不同的場域施打疫苗，預計6月中旬前完成，力拚6月中下旬恢復國中小實體課程。教育處長林政宏表示，停課期間學生染疫狀況比沒停課來得高，正研議復課前全面安排快篩。

抱起孩子，家長不斷安撫小孩害怕打針的情緒。台東本週起全面進行5到11歲幼兒BNT疫苗注射，除了校園內、合約醫療院所及各鄉鎮衛生所，縣府也連續2天增設疫苗快打站，方便家長下班後帶小孩來注射疫苗，可採事先預約，也可隨到隨打。

其中1對雙胞胎姊妹讓人感動，姊姊接種後，立刻轉頭向妹妹說「不要怕！」替妹妹加油打氣。為紓緩小朋友緊張情緒，快打站現場也貼心播放卡通影片、輕鬆音樂，台東吉祥物阿歷和阿奈也到場鼓勵孩童勇敢接種疫苗，但仍有部分孩子因害怕嚇哭，需要好幾位護理人員協助施打。

由於5到11歲幼兒屬於高風險族群，縣府原預計6月完成全縣國小學童疫苗注射，目前力拚6月中旬前完成。全縣國中小停止實體課程至10日，家長及民眾都關心是否遠距教學至暑假，林政宏回應，「目前沒有停課到暑假的打算。」

據教育處統計，停課期間學生染疫情形，事實上比沒有停課期間還來得高，林政宏指出，實體學習應比線上成效更佳，預計最慢下周把疫苗施打完畢後，就有機會復課。此外，若快篩試劑數量準備充裕，也研議國中小復課時，針對學童全面快篩。

幼生快打站到打率約9成，關山鎮呂姓家長說，當然擔心接種後的副作用，但打疫苗還是利大於弊；林姓家長說，有打有保障。林政宏表示，部分家長在調查表上勾選同意，但可能仍在觀望中，呼籲家長盡量帶子女接種疫苗，「早點讓孩子施打，家長也能早點安心」，共同提升校園疫苗覆蓋率。