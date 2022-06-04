面對籃網明星前鋒杜蘭特批評包含史蒂芬史密斯、史基普貝勒斯、夏農布朗等名嘴，只會讓比賽變得更糟的說法，史密斯決定率先發難，4日在節目中回嗆，「那些像是杜蘭特、厄文等不愛說話的球員，請記得我拿錢是來討論你，而不是跟你對話。」

「世界上的史蒂芬史密斯不會消失，我就在這裡，之後還有成千上百的我，」史蒂芬史密斯說，「這些球員不想被我們討論到，不想要負責任，那我們所有人乾脆閉嘴好了，可是我們不可能在沒有發表任何評論的情況，就有薪水可以拿。」

「球員想要控制所有言論，那是不可能的，你們擺脫不了我們，我們永遠都在這裡，」史蒂芬史密斯說，「反正我這輩子都不需要跟你們直接對話，我仍然可以做好自己工作，以我所看到的做出評論，這就是我的工作，現實就是這樣子。」

儘管史蒂芬史密斯的回應相當強硬，但他也確實說出了事實，身為電視球評的他們，確實不用跟球員對話，只需要在電視上批評球員的表現好壞罷了，但以杜蘭特「好鬥」的個性來看，聽到史蒂芬史密斯的這種回應，想必還是會讓杜蘭特很不爽。