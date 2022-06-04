臺北榮民總醫院呼籲家長，保握端午連假時間，帶家中寶貝來施打疫苗，儘速提升保護力。（北榮提供／林周義台北傳真）

中央流行疫情指揮中心日前協助地方政府設置7處兒童疫苗接種站。臺北榮民總醫院今宣布，於中正紀念堂設立的「5-11 歲兒童疫苗注射站」，將在明日結束任務，今日預估可施打800名兒童，呼籲家長儘速帶著家中寶貝接種疫苗，提升保護力。

5-11歲兒童疫苗大型接種站，分別有台北中正紀念堂、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、桃園平鎮婦幼館、台中自然科學博物館、台南市立圖書總館及高雄展覽館。

臺北榮民總醫院在今宣布，於中正紀念堂設立的「5-11 歲兒童疫苗注射站」，將在明日結束任務。副院長侯明志說，北榮快閃任務時間為6月1日至 6月5日，受惠的3族群，包括到5～6歲無法校園接種的學齡前兒童、焦急尚未安排接種的兒童、及需要利用假日觀察副作用的兒童家長們。

侯明志表示，5～6歲學齡前兒童無法在校園施打，中正紀念堂接種站提供免預約，隨到隨打服務，還有氣球神秘小禮物，快速安全又溫馨，20分鐘就讓小寶貝們帶著禮物安心回家。

根據統計，6月1日開打首日，北榮共接種了369名兒童、6月2日486名、6月3日1237名、今則估計可接種800名兒童。院方呼籲家長，保握端午連假時間，帶家中寶貝來施打疫苗，儘速提升保護力。