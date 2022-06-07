台南市長黃偉哲前往安平區億載國小視察兒童疫苗校園集中施打情形。（洪榮志攝）

台南市9處兒童疫苗校園施打站人潮普遍都不多。（洪榮志攝）

台南市5至11歲兒童疫苗校園施打作業7日展開，由於全市該年齡層的兒童疫苗接種率已經超過7成7，因此今天上午9處兒童疫苗校園施打站，人潮普遍都不多，接種速度相當快。

據了解，市府在全市9個分區推出校園疫苗接種站，提供孩子到鄰近校園打疫苗，只要家長有意願，不需事先預約，也不用提前繳交接種意願書，即可帶著孩子到校施打，吸引部分開辦學校附近的家長，帶著孩子前往接種。

蔡媽媽表示，為了不增加孩子到外面診所打疫苗的風險，加上工作忙祿沒有時間預約，因此本來就想讓孩子在校園內施打疫苗。林小姐也強調，想說先觀察一下其他孩子打疫苗的情況再說，如今想要施打，剛好市府也開辦校園接種站，就帶著孩子過來打。

上午8點40分左右，市長黃偉哲前往安平區億載國小視察時，再次強調台南市5至11歲兒童的疫苗接種率6都第一，目前除規畫於7至9日在全市9所學校推出校園集中施打專案外，「台南打疫苗」平台也持續接受預約，歡迎家長使用。

教育局長鄭新輝認為，由於目前仍暫停實體授課，9所開辦學校詳細接種時間及流程，都公布在「台南市政府教育局資訊網」，各校也配合於昨天上午將相關資訊轉知給尚未施打兒童疫苗第一劑的家長及學童，請他們依分配時段分流前往指定的中心學校施打，以減少等待時間；至於私立幼兒園滿5足歲的幼兒家長，也可依所在區域，選擇到鄰近的中心學校施打。