大陸女星柳岩擁有絕美臉蛋與E級超兇身材，從主播轉行進演藝圈後表現亮眼，早期多擔任主持人，後參與不少電影、戲劇演出，2016年卻意外捲入包貝爾的「婚鬧」風波，當伴娘卻被新郎與伴郎企圖丟下水，讓她嚇得花容失色又差點走光，此事最後還是柳岩出來道歉，且讓她的演藝事業陷入低谷，讓許多網友為她鳴不平；近期她參演的電視劇播出，其中有一段是她把男配角推下水，讓不少網友聯想到之前的風波，直呼出了一口氣。

男星包貝爾舉行婚禮時，柳岩作為女方友人擔任伴娘，不料新郎包貝爾和其餘5位伴郎一時興起，企圖將柳岩扔下水，當天柳岩穿著露肩禮服，被抓著四肢就要往泳池裡扔，而她也被嚇到不斷尖叫，是伴娘之一的賈玲出手相救，才逃過一劫，該影片在網路上曝光後，被網友認為包貝爾和伴郎們不尊重女性。

因為這起事件，柳岩慘遭演藝圈變相封殺，事業一度低谷，而包貝爾在演藝圈參演作品不斷，甚至還當起導演，讓許多人替柳岩感到不平。近期她參演的網劇《夢華錄》播出，其中一個橋段是柳岩將男配角一腳踹進水裡，不少人看到聯想到她過去差點被丟水裡那件事，大讚編劇和導演。

網友紛紛留言「一直覺得她受了無妄之災，希望這次之後她能接到很多好戲」、「真的希望柳岩事業能再火起來」、「支持所有曾被羞辱的女明星事業再開花，就要開得響，開得靚」、「誰也沒想到有一天，柳岩能把男人給扔水裡」、「狠狠解氣了，誰懂這種有口不能言的爽感，真的討厭死當年那批男的」、「感謝導演和編劇，讓大仇得報，十年不晚」、「四捨五入把包貝爾和那幾個伴郎扔進水裡」。