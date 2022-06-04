大家對員工餐讚不絕口。（TVBS提供）

李佳穎自稱「小穎師」。（TVBS提供）

TVBS獨資原創實境節目《來吧！營業中》今（4日）播出第12集，5位主持人在外露營，原本以為是悠閒的時光，沒想到又接到任務，要做「60人份員工餐」，讓大家當場哀嚎，大廚姚元浩還裝睡，不願面對。

上週5位主持人到豆腐店打工換取食材「豆腐」，姚元浩表示到豆腐店打工給他很大的感受，因為他跟庹宗康兩人在內場「只做豆腐」一件事，結束後就可以到外場幫忙，跟在「老屋」一連串的菜單比起來輕鬆很多。

接著5位主持人被載往抵一個超舒適的露營區，享受不到幾小時，就接到任務「要做60人份元員工餐」，也請到李佳穎來當小幫手，李佳穎平時就熱愛下廚，自封「小穎師」。

主廚姚元浩向李佳穎講解本次的菜單蘿蔔排骨湯、滑蛋蝦仁、酥炸排骨等，李佳穎一聽直呼「簡單」，但炎亞綸一句：「可是是60人份，妳是不是聽了想回家了，妳怎麼會答應這通告啊？」

首次挑戰60人份員工餐，就碰到飯量不足的狀況，李佳穎靈機一動，主動料理「李家祖傳拌麵」，她解釋以前下課肚子餓，媽媽都會做拌麵給她吃，連主廚姚元浩吃了都猛點頭，露營區的員工們也給出高評價。

姚元浩在廚房忙了整個上午，在最後一刻偷偷出去看員工們吃飯的狀況，發現員工們都吃光光，等於給主持人們一個很大的鼓勵。炎亞綸更是誇下海口說：「我們目標是辦所有圈內藝人的婚禮。」

《來吧！營業中》每周六晚8點於TVBS 42歡樂台以及TVBS精采台、10點於台視播出，Netflix首度播出正宗台綜《來吧！營業中》，每周上架新集數。