【愛傳媒藺奕專欄】朋友說想買一間星空透明玻璃屋，我知道劉董有，但我卻不知道他家的一隅還有高規格設計的溫室游泳和SPA池，還邀我們夏天來門前的湖面SUP。

曾經在丹麥留學的劉董從歐洲進口各色珍奇的西洋萱草（金針花）正在花東小規模試種中，一想起日後花東縱谷的金針花海將有千妍百態，這位長輩真是一位浪漫的羅賓漢。

而研發多年的荷蘭和法國鳶尾終於找出開花密碼，最快明年北台灣就可以舉辦第一屆鳶尾花節了。男人到了中年之後，若是没有金錢、名氣或才華，以及勤奮、忠貞、顧家等品性加持，大多是很討厭的。

很多男人中年之後都自動當上指揮，囉囉唆唆管東管西，這麼愛當指揮怎麼不去考愛樂？所幸劉董立下一個榜業，希望有一天我也像他一樣「捻花惹草」，當個人人稱羨的「花花公子」！

這些來自歐洲的嬌客，周期性地將生命祭獻給寶島大地，一路猶如露出水面的卵石見證湖泊的冒險，我們沿著環湖的花徑閒步，無論外在的疫情如何嚴峻，也自覺應該打起精神，層層疊疊的花朵和色彩，才是勇者理應前往的風景。

作者為文學奬得主

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