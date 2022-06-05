【愛傳媒李復甸專欄】小時候物資缺乏，連吃個雞蛋也是大事。徐家太婆常在過年時做一道費工好吃的蛋送來，已忘其名。後來母親仿作，大家都姑稱為八寶蛋。

作法其實不難，但是花了極多功夫。首先是要準備雞蛋。最好是用洛島紅的雞蛋，這種蛋色棕紅殼較厚。一定要選新鮮的，將蛋洗淨乾擦乾，在尖的頭蛋殼上剝開一個小洞，孔越小越好，如拇指甲許大。為了多做一些，常需許多日子，將蛋殼內外洗淨風乾備用。迨留有相當數量的蛋殼，在準備數約一半的新雞蛋，同樣敲洞，將蛋清及蛋黃倒出在大碗中。

在將香菇、木耳、筍丁、火腿、干貝，分別略蒸切碎，大小若米粒，將清黃打散後混入。若再加入切成碎丁的鮮蝦也甚美。少許白胡椒海鹽調味，再灌回蛋殼中。用紙封口，上鍋蒸熟。上蒸鍋時，小火，鍋蓋不可蓋實，以免蛋汁蒸出孔泡起蜂窩。約十數分鐘蛋汁凝結即可取出。

八寶蛋內容物是可以調整的，若是茹素，只需香菇、木耳、筍丁、或許青豆、紅蘿蔔也是漂亮可口。

因為口味豐富，色澤炫麗，又在備好之後自己動手剝殼，或是用小杓挖取，小娃最有興趣。年紀稍長。看到《隨緣食單》中有一類似作法名為「混套」，「將雞蛋外殼微敲一小洞，將清黃倒出，去黃用清，加濃雞鹵煨就者拌入，用箸打良久，使之融化，仍裝入蛋殼中，上用紙封好，飯鍋蒸熟，剝去外殼，仍渾然一雞卵，此味極鮮。」想起當年大人們容是套用此法，讓挑食的小娃均衡飲食，想出的絕招。近年有焦糖蛋殼布丁，也是類似的手法。

在物資缺乏的年代，這八寶蛋是內含多少長輩的愛心啊。這種作法只在我家有，網上自然沒有照片。

作者為中國文化大學法律研究所教授

照片來源：作者提供。

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