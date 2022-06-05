黃美珍新歌〈猶大的獅子〉榮登「iRadio金曲排行榜」冠軍。（Superfanz提供）

黃美珍推出EP《Lion of Judah》，其中新歌〈猶大的獅子〉榮登中廣「iRadio金曲排行榜」冠軍，黃美珍感謝粉絲支持，表示近期不斷出現來自親友和粉絲的反饋，發現不但因這張作品多了很多年輕一輩的學生粉絲，更發生不少令她感動的事，像是某位聽眾私訊她，表示因偶然聽到這首歌裡一句歌詞「哪裡跌倒哪裡站起來」，因而獲得許多勇氣走過難關。

黃美珍在台上很有搖滾女將氣場，但私底下慢熱害羞，常常覺得自己辭不達意、說話讓人誤會，近年她個性和處事慢慢有了成長、改變，「最沒想到的是，以前封閉的我，竟然開關開了，有很多事想透過創作，一股腦想分享給這世界」；於是黃美珍以〈無所不在〉初試啼聲，接連造出〈猶大賣耶穌〉和〈猶大的獅子〉，最後集結成EP《Lion of Judah》。黃美珍提到〈猶大的獅子〉分享的就是「勇氣」，面對自己的不足與軟弱，讓她有機會用歌曲將自己的勇氣分享給周遭有福之人。