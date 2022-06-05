張琪（右）受邀主持《如是我聞》訪問淨耀法師。（土城慈法禪寺提供）

資深藝人張琪近日受邀主持YT節目《如是我聞》，分享人生如何過得更快樂以及蔬食好處等話題，第一次訪問淨耀法師的張琪口條流暢，且錄製過程走位俐落，加上她爽朗笑聲，絲毫看不出初涉略主持領域；張琪5日受訪謙虛表示：「沒辦法跟綜藝節目比啦，但又不能太正經八百，錄影前我實在沒信心，每天都在怕。」

張琪3月接到《如是我聞》邀約，她不僅分文未取且全心投入準備；提及合作緣份，張琪表示因去年7月施打第一劑莫德納疫苗，接種後她高燒不斷、手心長出紅斑受盡煎熬，緊急住院10多天差點丟命，期間她祈求南無觀世音菩薩「讓我睡著走，不要病痛，如果還願意留我下來，一定會好好去做菩薩希望我完成的事」，康復後她更積極投入公益，之後便獲節目邀約，接續佛法緣份。

張琪笑說：「一聽到要主持我先是害怕，我自己是個對佛法無知的人，雖然心底踏實地相信佛法必然存在。」但認為只要是善事都該盡力去成就，秉持這個信念毅然接下主持工作。有趣的是，節目中聊到時下少子化問題嚴重，張琪幽默直言「少子」已成了國安問題，現代社會的「包大人」（意指老年人）已快超過「好奇寶寶」（比喻幼兒），後悔自己當年沒有多生幾個，風趣應對增添節目特色。

聊起近況，76歲張琪透露去年發生接種疫苗意外後，醫生診斷出她的體質不適應莫德納，於是第2劑及第3劑都已接種高端，打算等時間到還要追加第4劑，身體硬朗的她7月初也安排了2場演唱活動，將和公益團隊深入台東部落唱歌給老人家聽。「張琪緣會淨耀大和尚」精彩節目內容已於YT頻道《如是我聞》上架播出。