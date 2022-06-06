和另一半相處難免會發生矛盾，更嚴重時還會引發冷戰，有些人氣消了就會主動道歉、求和，但也有人態度強硬，一定要另一半先向自己認錯，才甘願結束爭吵。命理網站「同道星座查詢」分享，金牛座、天蠍座、摩羯座是冷戰高手，和另一半吵架絕對不會先低頭認錯。

1、金牛座

金牛座的脾氣倔強，一旦開始冷戰，就可以維持很長一段時間，他不會主動和好，除非另一半先低頭道歉，再加上他固執的個性，很容易會鑽牛角尖，如果冷戰太久，另一半卻沒有任何動靜，他就會覺得對方一點都不在乎他，甚至產生「分手」的想法，而且絕對會付諸行動。

2、天蠍座

天蠍座看起來很強勢，內心其實很脆弱，冷戰只是為了表達對於感情的重視，因為他對愛缺乏安全感，所以希望另一半表現得熱情、主動一點，因此試圖考驗對方。在冷戰的時候，天蠍座不但會疏離另一半，還會用言語諷刺對方，儘管有時他也認為這樣做不好，但還是不願主動認輸，想要另一半先向他求和。

3、摩羯座

摩羯座心思細膩又太悲觀，為了避免最壞的情況發生，他會選擇克制、隱忍自己的真實情緒，在感情中也是一樣，為了不要發生爭吵，他就會想要冷靜一段時間，就算另一半主動低頭、認錯，摩羯座也不會立刻表現出熱情，他的冷漠還要持續好長一陣子，以至於完全忽視另一半的退讓，讓對方不知所措。