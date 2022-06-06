台灣籃壇黃金世代之後，高雄鋼鐵人隊前鋒周儀翔被視為「天花板最高」的籃球員，在籃球圈被視為「天之驕子」的他，人生的籃球之路並不順遂，每當要起飛的時候就會遇到低潮，所幸他都沒有被滅頂，不斷遇挫後又再次挑戰自己，支撐他屢次從谷底反彈的人生信念就是「相信自己」、「勇敢挑戰」。

周儀翔在個人IG社群上與球迷互動時曾透露，季後將減重、調整體態，加強個人技術，下季將調整打法，絕對是「滿血回歸」。至於球迷敲碗期待的灌籃秀，周儀翔也預吿：「期待下季。」

周儀翔從國小接觸籃球，跟著哥哥一起加入籃球隊，很早就開始接受正規的籃球訓練，不過國小畢業後一度中斷沒繼續打球，輾轉還是回到籃球強權大安國中，繼續未完的籃球之路，也才有後來在泰山高中宰制HBL賽場的「森林王子」。

在場上無孔不入的「坦克切」，完全不畏懼身體碰撞的野獸打法，這是絕大數「翔粉」認識的周儀翔，很難想像，在高中已經被視為明日之星的周儀翔，是到了高中畢業之後，在 LeBron James訓練營大放異彩，踏上旅美之路，才認真思考未來要走上職業籃球員之路，他的家人也很支持。

沒想到，周儀翔踏上旅美之路，再度遇到低潮，眼看著自己同梯都已經在打SBL比賽，他拿到學歷後回台灣，再度消失一整年，就在他調整完想付出之際，黑人陳建州適時伸手，把他帶進中華隊，才又讓大家看到熟悉的周儀翔。

回到台灣後，進入SBL台北達欣隊，周儀翔經歷過一整年的調整與以戰代訓，拿到新人王後隔年大爆發，不僅帶領達欣隊打進季後賽，達成三年拿到總冠軍的目標，自己也拿下最有價值球員，決定西進CBA挑戰亞洲最高殿堂。

帶著台灣球迷的滿滿期待，周儀翔在CBA始終沒有獲得應有的舞台，陷入巧婦難為無米之炊之苦，沒有辦法打出台灣球迷期待的身手，反而是配合球團變成一個3D球員，在CBA熬了幾年之後，今年收到高雄鋼鐵人的邀請，返台打球。

周儀翔說，他第一年到CBA打球是信心滿滿，但教練的設定與他自己的打法有落差，讓他有點不適應，也坦言相對挫折蠻大，但就算打不到球，沒有得到好機會，他也沒有放棄自己，就是跟著球隊持續訓練，等待上場機會。

今年滿31歲的周儀翔，已經有家庭且是二寶爸，這幾年分隔兩地的聚少離多，去年賽季已動了「返鄉」的念頭，今年有機會回台打球，除了有舞台可以讓他再衝刺之外，能兼顧家庭是他願意回來的一大主因。

比起年輕時期的霸氣十足，周儀翔如今多了分穩重感，對家庭與對老婆、小孩的責任感，從他手上的刺青滿滿是家庭的元素可以看出端倪。

除了他與老婆互有對方的姓氏刺青之外，還有「家」字，以及自己與老婆、小孩的生肖與象徵平安的圖騰，可以看出周儀翔遠赴對岸打球的辛酸，透過刺青轉移發展不順，藉此提醒自己有家人的支持，以及自己對家人的責任感。

周儀翔表示，赴對岸CBA打球前，前輩林志傑、曾文鼎等都會鼓勵他勇於挑戰，如今他也提醒有潛力的年輕新秀像陳又瑋等，帶著信心與勇敢去挑戰更高殿堂，遇到挫折也不用想太多，不用質疑自己，認真練習、等待機會，這也是旅美球星林書豪不斷鼓勵他的話。