確診遺體火化爭議延燒，中央流行疫情指揮官陳時中昨天強調，打從疫情一開始從未要求確診遺體要在24小時內火化，但遭藍營拿出衛福部發出的公文打臉。陳時中今再次說明，相關要求都是建議盡速，絕對沒有說要在24小時內火化。

至於大體能否先放置在冷凍冰櫃？陳時中未正面回應，僅說目前還是建議盡速處理，現在也拜託陳副指揮官處理相關問題，期盼有其他方式能在符合感控原則下，提出符合民俗的做法。

藍營今天拿出一份由衛福部發給殯葬業者的公文，當中說明確診遺體裝入屍袋後，即不可再打開，應依傳染病防治法盡速火化或報請地方主管機關核准深埋，同時，為減少風險，建議於醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化，痛批衛福部在玩文字遊戲。

陳時中今天則再次強調，所有公文的發配都是要求盡速，沒有要求要二十四小時內火化，從前年開始就規定要在二十四小時內完成通報，至於遺體的處理則是盡速，並以火化為原則，若要深埋則需報准。

陳時中說，當時因為大家擔心處理遺體時，氣體中會殘留病毒，所以用雙層屍袋，並規定密封後就不再打開，但到現在，民眾對新冠的害怕心理稍微降一點，然而不管是哪個單位前來詢問，中央都是說遺體處理要盡速，至於大體能否先放置在冷凍冰櫃？目前還是建議盡速處理，現在也拜託陳副指揮官處理相關問題，期盼有其他方式能在符合感控原則下，提出符合民俗的做法。