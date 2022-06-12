本土疫情持續嚴峻，全台累積284萬例確診，死亡人數更屢創新高，昨增211人病歿，不過醫師陳昶宇貼出台北信義區假日人潮，民眾買票看電影，隊伍排超長，直呼「疫情緊繃？抱歉台北市已經感受不太到囉」。

北市聯醫忠孝院區消化內科醫師陳昶宇昨在臉書貼出北市信義威秀人潮滿滿的畫面，都是要買票看電影的民眾，走廊、大廳都擠滿人，且年輕人居多，讓他說道「每天確診8萬人？疫情緊繃的氛圍？拍謝，台北市已經感受不太到囉。」

而網友們看到照片後也有感而發，紛紛留言：「餐廳、電影院已經都客滿，還要排隊，人潮滿滿」、「現在疫情換南部了，都年輕人去看阿湯哥電影吧」、「心防已經突破，與世界接軌，進行一場與病毒共存的嶄新階段！」、「剛好從這邊看完電影出來，認真感受不到疫情氛圍」。

此外，也有網友貼出南部逛夜市照，人潮絲毫不減，大呼「南部從頭到尾都沒恐慌過喔」。