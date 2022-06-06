國民黨日前徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引起譁然，更讓國民黨台北市前議員羅智強、立委呂玉玲不滿。外傳黨主席朱立倫訪美返台後有可能啟動「換政」，張善政團隊回應，目前沒收到該消息，會持續勤走基層、打選戰。資深媒體人黃創夏今(6日)在臉書表示，黨內人士的興趣不在「換政」，他們的興趣只有在「換朱」，「看起來，國民黨主席辦公室的門即將被『換鎖』」。

資深媒體人黃暐瀚5日在網路節目「董事長開講」表示，當年朱立倫換柱就是他的獨家報導，出稿後各方想辦法求證，有的幕僚說會、有人卻說不可能，原因就是朱立倫是雙子座的，身體內有兩個靈魂，不同的人會看到不同面向，因此有了不同的理解，而這次桃園則是類似的狀況。

黃暐瀚指出，桃園已經提名張善政，羅智強為何繼續行腳？呂玉玲為何繼續辦感恩餐會？原因就是地方相信朱立倫將會「換政」，更爆料朱私下說「我們給張善政一段時間看看，不行的話等我從美國回來再說」。

黃暐瀚強調，他的爆料並非指出朱立倫一定會這樣做，「因為我不知道他哪個靈魂跑出來」，但「朱立倫回國後將換政」是桃園地方人士看到的，存在於地方人士心中，所以他們才會持續努力。

張善政團隊今回應，外傳朱主席返台恐會「換政」，目前團隊及院長都沒有接收到該消息，若主席有這個想法，應會事先與院長做溝通，不過至今院長未接收到相關訊息，也未與主席討論到該作法，因此院長仍會照自己的步調勤走基層，盼能為國民黨贏下這場選戰。

國民黨中央則強調，張善政是優秀的國家人才，能成為桃園市最好的市長。張善政早已經過中常會正式提名，是代表國民黨參選桃園市長的最優秀人選，黨內將全力給予支持，呼籲外界停止以訛傳訛的謠言。

對此，黃創夏今在臉書發文表示，黨內人士的興趣不在「換政」，他們的興趣只有在「換朱」，直言：「朱立倫在美國説『親美』，看起來，國民黨主席辦公室的門即將被『換鎖』。」