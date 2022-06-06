近日多次槓上國民黨主席朱立倫的國民黨前台北市議員羅智強，今（6日）晚間突然宣布退出桃園市長選舉，此消息一出立刻引爆軒然大波，許多藍營大咖及網友紛紛留言表達關心和喊話，國民黨桃園市議員梁為超更力挺「不管未來的路如何，為超陪你一起走，永遠的好兄弟」，這讓羅非常感動，3次致謝「真的很謝謝為超，非常非常的」，引發討論。

羅智強今晚在臉書發文表示，「成全了你的瀟灑與冒險，成全了我的碧海藍天」，「一個人的成全，好過一群人的糾結」，因此決定退出桃園市長選舉，同時更強調，「祈福走桃園」活動仍會繼續，他也會繼續為台灣人民祈福，「明天，碧海藍天」。發文一出就引起許多網友及政治人物關心。

其中梁為超直言「強哥，真的很不捨，這樣一個優質的人才」，梁也誇讚羅智強是國民黨第一戰將，最後暖心喊話「強哥不管未來的路如何，為超陪你一起走，永遠的好兄弟」，這也讓羅智強回應梁為超，「從我最艱困的時候，你就一路的陪我奮戰到今天」，他更是3次致謝梁為超「真的很謝謝為超，非常非常的」，兩人的兄弟情誼讓眾多網友感動。

許多網友看完後留言表示，「桃園的好友，大家要全力支持挺羅智強的議員」、「羅議員真的不要氣餒，休息是為了走更長遠的路，您還年輕，只要把自己的粉絲給鞏固好，不久的將來必定能得到最佳的機會」、「超人議員果然夠意思」、「有情有義的超哥，您挺強哥我挺您，一定要加油」。