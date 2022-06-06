國民黨前台北市議員羅智強今（6日）上午宣布，不再向被徵召參選桃園市長的前行政院長張善政獻策，晚間突然宣布退出桃園市長選舉，此聲明迅速引發數千名網友留言，有網友喊話「到高雄選市長」，對此，羅智強團隊發言人何元楷晚間表示，「目前沒聽說有這樣子的規劃」。

羅智強今晚在臉書發文表示，「成全了你的瀟灑與冒險，成全了我的碧海藍天」，「一個人的成全，好過一群人的糾結」，因此決定退出桃園市長選舉。羅智強同時也宣布，「祈福走桃園」活動仍會繼續，他也會繼續為台灣人民祈福，「明天，碧海藍天」。

相關貼文吸引數千名網友留言，有網友向羅智強喊話「到高雄選市長」，對此，《中時新聞網》取得羅智強團隊回應，發言人何元楷晚間表示，「目前沒聽說有這樣子的規劃，明天將繼續祈福走桃園」。

至於是否有可能退黨或參選其他縣市長？何元楷表示，羅智強本人目前沒有談過相關事宜。羅智強子弟兵、國民黨台北市大安文山區議員參選人楊植斗則坦言，沒有聽羅智強提過要退黨，謝謝大家關心。