總統蔡英文昨（6日）晚間在臉書宣布台灣兒童疫苗（社區）涵蓋率74.2%，同時也分享了兒童防疫指引，然而網友相當不領情，前立委孫大千今（7日）受訪也狠批蔡政府粉飾太平，資深媒體人、「宅神」朱學恆更痛批「總統團隊毫無科學知識，只會玩弄數據騙人」！

蔡英文在臉書指出，兒童防疫指引，一起看黃瑽寧醫師怎麼說。6日許多學校恢復實體上課，自己也知道家長們都很關心自己孩子的防疫，因此指揮中心邀請了馬偕兒童醫院兒童感染科黃瑽寧醫師來向大家說明：

居家照顧：目前我們的確診兒童，以輕症、居家照顧為主，建議家長可以觀察精神與活動力，來留意孩子的身體狀況。

就醫警訊：居家照顧的過程中，請特別注意兒童腦炎重症前驅症狀，包括體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、持續頭痛、抽搐、肌躍型抽搐、意識不佳、步態不穩#八大症狀，務必儘速就醫。

MIS-C：國內媒體報導首例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），這個症狀可能在兒童確診復原後6週內發生。根據國外研究，打一劑兒童疫苗可下降97%風險。

蔡英文指出，目前台灣5-11歲兒童疫苗社區涵蓋率74.2%，且持續上升中。與國際相比算非常的高，也請家長可以選擇帶孩子去接種疫苗，最後她要謝謝家長們的配合，以及所有支援兒童疫苗接種站的醫護夥伴，共同提升兒童疫苗覆蓋率，而政府會持續強化兒童醫療量能、提升相關衛教知識，跟大家一起守護孩子的健康。

朱學恒留言。（翻攝自總統蔡英文臉書）

然而貼文一出後立刻引來許多網友在底下留言批評，紛紛留言表示「早知如此，何必當初，好棒的超前佈署」、「防疫可以不用做好，但風向一定要會帶，這是目前政府給我的感覺」、「超落後部署，台灣很多孩子，還來不及長大」；宅神朱學恒也在該篇貼文和自己的粉專引用相關報導，痛批蔡英文跟小編「我的國家滿是傷痕，而我的總統團隊只會玩弄數據騙人，科學昌明的時代，而我國執政黨上下皆是野蠻人」，痛罵「可恥」。