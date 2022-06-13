大陸今（13日）起暫停進口台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲表示，不排除到WTO申訴，「鳳梨我們都可以克服了，石斑魚會更沒問題」。資深媒體人張友驊表示，石斑魚被禁其實算小事情，現在需要擔心的是，「若中國大陸全面性對台經貿政策，越來越嚴厲的時候，那台灣該怎麼辦？」

張友驊今日在網路節目《少康戰情室》中提到，現在台灣每一年從中國大陸獲利2500億美元，比前總統馬英九時代還要高，在這種情況之下，如果中國大陸真的要全面性的政策決定，「那台灣賺別人的2500億，要從什麼地方去填補？」張友驊直言，「經貿問題原則上都是政治問題，如果政治問題不解決，那中國大陸會用更強烈的手段來箝制台灣」。

張友驊強調，「台灣必須要面對這個難題，但民進黨現在在拖」，他分析台灣大概有23%的廠商現在在東南亞，完完全全都是別人幫他們輔導就業，現在民進黨政府新南向政策搞不好，對中國大陸又有政策限制，現在石斑魚這類的事情是小事，張友驊更擔憂中國大陸的下一步，「若是全面性的衝突開始，中國大陸對台灣的經貿政策，越來越嚴厲的時候，台灣該怎麼處理？」最後張友驊也直言，「這是將是考驗蔡英文的智慧，不要相信她臉書上講的」。